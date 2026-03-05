Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 mar 2026 Actualizado 23:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Dos PuntosDos PuntosDos Puntos

Sofía Araújo: “Una gran juventud está siguiendo a Uribe porque el gobierno Petro los desilusionó”

La candidata a la Cámara de Representantes envió un mensaje a los votantes que fue de “renovación y esperanza”, pidiendo un voto de confianza para su candidatura el próximo 8 de marzo.

Dos Puntos: Hablan Lucho Garzón, Angélica Lozano, Sofía Araujo y Katherine Miranda

Dos Puntos: Hablan Lucho Garzón, Angélica Lozano, Sofía Araujo y Katherine Miranda

00:00:0050:59
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Maria José Castro

En un reciente debate en Dos Puntos de Caracol Radio, Sofía Araújo, candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá con el número 118 del Centro Democrático, se presentó como una figura de juventud y renovación, destacando su trayectoria. y sus propuestas para la capital del país.

A sus 29 años, Araújo, quien es abogada y especialista en derecho administrativo, es la candidata más joven en la lista de su partido, un hecho que subraya su mensaje de nuevas generaciones en la política.

La candidata a la Cámara compartió además su experiencia previa como actriz, un rol que, según ella, no la aleja de su vocación de servicio.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir