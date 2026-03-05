Sofía Araújo: “Una gran juventud está siguiendo a Uribe porque el gobierno Petro los desilusionó”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En un reciente debate en Dos Puntos de Caracol Radio, Sofía Araújo, candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá con el número 118 del Centro Democrático, se presentó como una figura de juventud y renovación, destacando su trayectoria. y sus propuestas para la capital del país.

A sus 29 años, Araújo, quien es abogada y especialista en derecho administrativo, es la candidata más joven en la lista de su partido, un hecho que subraya su mensaje de nuevas generaciones en la política.

La candidata a la Cámara compartió además su experiencia previa como actriz, un rol que, según ella, no la aleja de su vocación de servicio.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO: