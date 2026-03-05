Debemos tener una nueva Ley de eficiencia del gasto: candidato al Senado Daniel Gómez

El economista Daniel Gómez Gaviria aseguró en entrevista que su experiencia en el sector público y en el análisis de políticas públicas es una de las principales fortalezas que lo motivan a aspirar al Senado, pues considera que el país necesita mayor rigor técnico en la formulación y evaluación de las decisiones del Estado.

Gómez recordó que ha ocupado cargos clave en el diseño de políticas públicas y en la discusión sobre competitividad del país. “Yo fui vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad y también subdirector del Departamento Nacional de Planeación durante casi todo el periodo pasado. Desde allí enfrentamos una situación extremadamente compleja como lo fue la pandemia”, explicó.

Según señaló, durante ese periodo trabajó en la construcción de respuestas concretas desde el Estado para enfrentar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria. “Nos correspondió diseñar soluciones a problemas muy reales que surgieron durante la pandemia, estructurando respuestas desde la política pública para atender las necesidades de millones de colombianos”, afirmó.

A partir de esa experiencia, Gómez considera que un senador no debe limitarse únicamente al debate político, sino que también debe tener la capacidad de aportar conocimiento técnico para mejorar la calidad de las decisiones del Estado. “Yo creo que un senador debe ser capaz de usar esas competencias, esa experiencia en política pública y en análisis económico, para contribuir a construir mejores leyes y a evaluar si lo que está haciendo el Estado realmente está funcionando”, sostuvo.

En ese sentido, el economista fue crítico con la forma en que actualmente se ejecutan los recursos públicos en Colombia. A su juicio, el país enfrenta un problema estructural de eficiencia estatal. “Hemos visto cómo el Estado colombiano muchas veces es ineficaz. Se gasta en exceso, pero además se gasta mal. No existe un sistema sólido de supervisión, seguimiento, monitoreo y evaluación de las leyes y de las políticas públicas”, señaló.

Para Gómez, uno de los principales problemas es que muchas iniciativas legislativas se aprueban sin mecanismos claros que permitan medir su impacto real en la sociedad. Por ello, una de sus propuestas centrales consiste en impulsar una ley de eficiencia del gasto público.

“La idea es crear un marco legal que obligue a evaluar permanentemente las políticas y programas del Estado. Si una política no funciona, debe poder descontinuarse. Y, por el contrario, si algo sí está generando resultados positivos, debería recibir más recursos y fortalecerse”, explicó.

Según agregó, este enfoque permitiría hacer un uso mucho más responsable de los recursos públicos y garantizar que las leyes aprobadas realmente transformen la vida de los ciudadanos. “Necesitamos un ejercicio mucho más juicioso y técnico para tener leyes que sí cambien realidades, que no se queden solamente en el papel”, afirmó.

Finalmente, Gómez también se refirió a un fenómeno frecuente en el Congreso: la aprobación de normas que tienen un alto contenido simbólico, pero que no generan cambios concretos. En ese punto coincidió con una reflexión que, según recordó, hizo el senador Roy Barreras en la misma conversación.

“Muchas veces terminamos aprobando leyes que son básicamente simbólicas. Tienen un lenguaje muy poderoso en términos de inclusión y reconocimiento, pero cuando uno mira los efectos reales, lo que termina pasando es que no cambian nada o incluso terminan excluyendo a muchas personas”, concluyó.