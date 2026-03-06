“Están incrementado las denuncias por la venta y compra de fotos”: MOE del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Tolima, Cristian Martínez, se mostró preocupado por el aumento en las denuncias sobre la compra y venta de votos en el departamento, a pocos días de las elecciones del domingo 8 de marzo.

El coordinador de la MOE reveló que, en los últimos días, se han registrado algunos episodios que evidenciarían la aparente compra y venta de votos.

“Como no veíamos hace mucho tiempo, las denuncias están incrementándose por compra y venta de fotos. Se incautó dinero en un vehículo de una campaña electoral, y también se encontraron algunos chats entre un exalcalde del sur del Tolima y un representante a la Cámara de esta circunscripción, donde se hablaba de una presunta compra de votos. Esto ya está en manos de las autoridades”, contó Martínez.

De acuerdo con el coordinador de la MOE, la mayoría de denuncias apuntan a la entrega de materiales de construcción u otros elementos afines, con los cuales, al parecer, algunos actores políticos buscan constreñir a los electores.

“Esto demuestra que la ciudadanía está mucho más fortalecida en temas de denuncia, pero también se están incrementando estas malas prácticas que no deberían darse. Por eso la Fiscalía nos ha informado del despliegue de 18 personas encubiertas para recolectar pruebas sobre la compra y venta de votos”, señaló.

El sur, la mayor preocupación

Los municipios de Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas se han convertido en la principal preocupación de las autoridades en el Tolima por el inminente riesgo de delitos electorales, debido a la presencia de disidencias de las Farc. Allí se elige la curul número 15 de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

“En el sur del Tolima se están concentrando muchas denuncias por compra y venta de votos, y nos preocupa que se pueda extender al resto del departamento. En temas de violencia, el sur del Tolima está enmarcado dentro de una región con altos índices de violencia, junto a Cauca, Valle del Cauca y Huila. Allí la presencia de grupos ilegales está restringiendo la participación de los ciudadanos”, advirtió.

Por el riesgo de violencia política o comisión de delitos electorales, los municipios con riesgo medio son Líbano y Planadas; en alto, Rioblanco; y en riesgo extremo, San Antonio, Roncesvalles y Rovira.