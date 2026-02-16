¿Agua por votos? Alertan que Ape Cuello y Didier Lobo “regalan” agua a cambio de apoyos en Aguachica

A 19 días de las elecciones legislativas, se siguen conociendo denuncias sobre las estrategias que están usando los candidatos al Congreso de la República para conseguir votos, causando la indignación de muchos ciudadanos.

Esta vez la historia nos lleva a Aguachica, en el departamento del César, donde fue anunciada una alerta amarilla por parte de la Empresa de Servicios Públicos de ese municipio. Según el comunicado que fue publicado a mediados de enero de este año, había “menor disponibilidad de agua”, lo que podría generar “baja presión en el servicio y retrasos, especialmente en algunos sectores”, por lo cual, decía el comunicado, “el agua puede tardar más en llegar a ciertos hogares”.

Pese a ese escenario de escasez, en plena contingencia apareció en las calles de Aguachica un carrotanque con publicidad política incluida, abasteciéndose de hidrantes públicos, conforme a imágenes conocidas por este noticiero. El carrotanque llevaba la publicidad de los actuales congresistas Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, y Didier Lobo, de Cambio Radical.

De hecho, según el abogado Francisco Peláez, el agua sería entregada únicamente a simpatizantes de las dos campañas. “En Aguachica lo que están haciendo es aprovechando la problemática del agua para hacer política. La gente de Ape Cuello y de Didier Lobo anda con planilla en mano y un carrotanque lleno de publicidad política, una casa sí y una casa no, donde son afines a las ideologías políticas de ellos, abastecen el servicio, aprovechándose de la necedad del pueblo. Se están lucrando de los hidrantes públicos”, señaló el abogado.

Frente al tema, 6AM W consultó a las campañas del representante Cuello y el senador Lobo, así como a la administración municipal, pero no hemos obtenido respuesta.