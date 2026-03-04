“El fraude está en el uso de recursos públicos en campañas políticas”: Registrador, Hernán Penagos

Este martes, 4 de marzo, el registrador nacional, Hernán Penagos, pasó por los micrófonos de La Luciérnaga de Caracol Radio y dio detalles sobre el proceso que se está adelantando para garantizar la seguridad y buen desarrollo de las elecciones de este año.

El registrador nacional hizo referencia a los diferentes delitos electorales que se presentan en Colombia y a las críticas realizadas por el presidente Gustavo Petro al proceso electoral.

¿Cuáles son los delitos electorales?

De acuerdo con Penagos, el fraude electoral no está en el procesamiento, sino, por el contrario, está en la compra de votos, en la coacción que no permite que las personas voten libremente, en la financiación ilegal de campañas y en el uso de recursos públicos en campañas.

“Ese es el fraude que está en algunos lugares de Colombia y que no nos estamos percatando porque estamos entre palitos, asteriscos, códigos fuentes y auditorías”, afirmó.

Asimismo, aseguró que desde la Registraduría Nacional se garantizarán todas las condiciones para el proceso, pero enfatizó que se deben revisar “esos delitos que están en las calles de Colombia, que debemos perseguirlos y en los que deben trabajar todas las entidades del Estado”.

Esto fue lo que dijo el registrador nacional, Hernán Penagos:

