“El fraude está en el uso de recursos públicos en campañas políticas”: Registrador, Hernán Penagos
Hernán Penagos estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga y recalcó que los delitos electorales no están en el procesamiento.
“El fraude está en el uso de recursos públicos en campañas políticas”: Registrador, Hernán Penagos
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Este martes, 4 de marzo, el registrador nacional, Hernán Penagos, pasó por los micrófonos de La Luciérnaga de Caracol Radio y dio detalles sobre el proceso que se está adelantando para garantizar la seguridad y buen desarrollo de las elecciones de este año.
Lea también: Registrador responde a Petro: “Software se usó en su elección y lo tiene el CNE para el escrutinio”
El registrador nacional hizo referencia a los diferentes delitos electorales que se presentan en Colombia y a las críticas realizadas por el presidente Gustavo Petro al proceso electoral.
¿Cuáles son los delitos electorales?
De acuerdo con Penagos, el fraude electoral no está en el procesamiento, sino, por el contrario, está en la compra de votos, en la coacción que no permite que las personas voten libremente, en la financiación ilegal de campañas y en el uso de recursos públicos en campañas.
“Ese es el fraude que está en algunos lugares de Colombia y que no nos estamos percatando porque estamos entre palitos, asteriscos, códigos fuentes y auditorías”, afirmó.
Le puede interesar: “Son los jurados de votación quienes tienen el papel más importante”: Hernán Penagos, registrador
Asimismo, aseguró que desde la Registraduría Nacional se garantizarán todas las condiciones para el proceso, pero enfatizó que se deben revisar “esos delitos que están en las calles de Colombia, que debemos perseguirlos y en los que deben trabajar todas las entidades del Estado”.
Esto fue lo que dijo el registrador nacional, Hernán Penagos:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche la entrevista completa:
Daniel Miranda Ruiz
Comunicador social y periodista de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, interesado en...