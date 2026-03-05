Operativo de 13 mil soldados busca garantizar la seguridad en elecciones en el noroccidente del país

Medellín

Un total de 13 mil soldados adscritos a la Séptima División del Ejército garantizarán la seguridad durante los días previos y la jornada electoral del próximo domingo en los municipios de Antioquia, Córdoba, Chocó, algunos de Sucre y Puerto Boyacá.

¿Cuántos puestos de votación custodia la Séptima División?

Son en total 932 puestos de votación que requieren ese acompañamiento del Ejército Nacional en esta parte del país, lo cual se hará desde el Plan Ayacucho Plus y en desarrollo del Plan Democracia.

El cubrimiento incluye 421 puestos de votación en Antioquia, entre ellos 24 de manera coordinada con la Policía Nacional, 320 en el Chocó, 128 en Córdoba, 57 en Sucre y 6 en el departamento de Boyacá.

Son 2.348 mesas de votación en las que el Ejército deberá garantizar la seguridad para que se cumpla de manera adecuada la jornada electoral del próximo domingo, 8 de marzo.

El Ejército indicó que “todo el dispositivo de seguridad estará desplegado en los departamentos mencionados, especialmente en las áreas rurales y en los principales ejes viales; para tal efecto se activarán Puestos de Mando Unificados, en los que integrantes de la Fuerza Pública, con las gobernaciones, alcaldías y la Registraduría Nacional del Estado Civil, contribuirán al desarrollo de un proceso electoral transparente que permita a la comunidad ejercer su libre derecho al voto”.

Ley Seca

Cabe recordar que a partir del sábado 7 de marzo a las seis de la tarde rige la Ley Seca, como lo indica el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026 expedido por el Ministerio del Interior.

La prohibición de venta de bebidas embriagantes regirá hasta el lunes 9 de marzo a las 12:00 del día.

El objetivo de la Ley Seca es prevenir alteraciones del orden público y asegurar la transparencia electoral en nuestro país.

Despliegue de la Fuerza Aeroespacial

Desde el Comando Aéreo de Combate Número 5, de la Fuerza Aeroespacial de nuestro país, indicaron que son más de 400 integrantes de la Fuerza Pública que ya fueron movilizados en sus aeronaves, para fortalecer el pie de fuerza y consolidar el dispositivo de seguridad para la jornada electoral.

El refuerzo institucional se adelanta en zonas estratégicas y priorizadas en el marco del Plan Democracia con el fin de contribuir al mantenimiento del orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral.

Patrullaje aéreo

Para monitorear zonas estratégicas, la Fuerza Aeroespacial Colombiana también adelanta patrullajes aéreos en Antioquia, Córdoba y Chocó, coordinados desde el Comando Aéreo de Combate número 5.

Trabajo conjunto de las autoridades

Las tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial y la Policía están desarrollando todas sus capacidades físicas y materiales para prevenir cualquier alteración del orden público durante las elecciones del próximo domingo.

Orden público previo a elecciones

Adolfo Rafael Fernández, delegado del Registrador Nacional para Antioquia, indicó que hasta el momento no se ha requerido trasladar mesas o puestos de votación por alteraciones de orden público y que el material electoral deberá estar a primera hora en cada uno de los municipios antioqueños.