Aún no hay testigos electorales en mesas ubicadas en 64 municipios de Antioquia

Antioquia

A escasos cuatro días de las elecciones de Senado, Cámara y consultas presidenciales, en el 51% de los municipios hay mesas que aún no tienen testigos electorales y son precisamente los que garantizan la transparencia de la jornada democrática. Ante este panorama, el Concejo Nacional Electoral está convocando a los diferentes partidos y colectivos políticos para que postulen a sus personas lo más pronto posible.

La entidad nacional manifestó que en total son 64 municipios de los 125 en las nueve subregiones que tiene el departamento los que hoy no cuentan con los testigos electorales. Incluido Medellín.

“Se prolongó el término para acreditación de testigos electorales para Congreso y consultas hasta el jueves 5 de marzo a las 11.59. Sigan postulando a sus testigos electorales. Son ustedes los que van a ejercer inspección, vigilancia y control al proceso electoral a través de la herramienta dispuesta para tal fin”, reportó José Antonio Parra, director de inspección y vigilancia del CNE.

La principal preocupación por falta de testigos, según el CNE, se debe a que el departamento de Antioquia tiene un mayor volumen de inscritos para las elecciones a nivel nacional.