El ejército llegó a Arenales y permitió la entrega de ayudas humanitarias a desplazados

Segovia- Antioquia

Tropas del Batallón de Selva N.º 55 de la Brigada 19 del Ejército llegaron este miércoles a la vereda Arenales del municipio de Segovia en el Nordeste de Antioquia, donde, recordemos, hay 125 familias desplazadas del Pescado, Jagua y zonas alejadas del mismo Arenales .

Con la llegada de los militares, la administración municipal pudo ingresar con seguridad más de 200 kits de ayudas humanitarias para los desplazados que permanecen en ese lugar desde el pasado jueves, un día después de que el frente 4 de las disidencias lanzara explosivos con un dron a una casa y asesinara a tres integrantes de una familia en la vereda Jagua cuyos resposable sería el frente 4 de las disidencias.

“Nos encontramos en este momento en la vereda Arenales, del municipio de Segovia, brindando la seguridad y apoyo, tanto a la población civil como a las instituciones en la repartición de las ayudas humanitarias, así también como protegiendo a la población civil y brindando seguridad debido a los ataques indiscriminados, que han causado desplazamiento de mucha gente de este sector”.