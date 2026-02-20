36 municipios antioqueños están en riesgo extraordinario o relevante para las elecciones

Medellín

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que se deben adelantar acciones militares para garantizar el proceso electoral que se avecina en nuestro país, especialmente en el territorio antioqueño, donde hay presencia de grupos armados ilegales y estructuras que podrían afectar las jornadas democráticas.

Según el mandatario de los antioqueños, “contamos infortunadamente con uno de cada cuatro municipios que componen nuestro territorio, que bien están o en riesgo extraordinario o en riesgo relevante para encarar el proceso”.

Situación grave en el Norte de Antioquia

Aclaró el gobernador que hoy hay constreñimiento en esa región del departamento, con uno de los municipios más afectados, Briceño, donde en las últimas horas se conoció que las disidencias del frente 36 de las FARC, bajo el mando de alias Calarcá, declaró objetivo militar al alcalde de Briceño.

Solicita operativos contra alias Calarcá

Desde la Cumbre de Gobernadores, en Montería, se elevó esta solicitud al ministro de Defensa para priorizar “una acción muy decisiva”, frente a alias Calarcá, por quien el Gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.

Para el gobernador, se requieren operativos especiales que garanticen la seguridad en las zonas rurales de Antioquia donde hoy hay afectaciones por enfrentamientos, ataques a la fuerza pública e impacto negativo a las comunidades que han tenido que desplazarse o confinarse.

“Priorizar, por favor, a alias Calarcá. Que los bombardeos que celebramos que se hayan registrado en Antioquia contra el Clan del Golfo también tomen lugar contra esta estructura criminal de las FARC y el ELN”, dijo.

También enfatizó que queda muy complejo entender cómo persisten las negociaciones y conversaciones con los grupos armados ilegales, lo que se ha conocido recientemente de la reanudación de los diálogos con el Clan del Golfo, pero también las recompensas contra los cabecillas de las otras estructuras criminales, pero sorprende que deje por fuera de esos incentivos económicos para que denuncien a alias Calarcá.

Actividades ilícitas en esos territorios

Agregó el gobernador, Andrés Julián Rendón, que “cuando uno superpone ese mapa del riesgo electoral con la presencia de actores criminales, llámese Clan del Golfo, llámese ELN o llámese FARC, con la presencia de cultivos ilícitos, de minería ilegal, pues entonces uno encuentra una plena coincidencia”.

Como es ampliamente conocido, los ataques de estas estructuras armadas han dejado integrantes de la Fuerza Pública asesinados, el desplazamiento de la población civil y tienen un control de las rentas criminales.

Aspersión con drones

Andrés Julián Rendón hizo una solicitud adicional, al indicarle al Ministro de Defensa que es necesario que se ejecute en Antioquia el piloto de aspersión con drones de cultivos ilícitos, además de la asistencia militar.

Riesgo democrático

Agregó el mandatario seccional que “de nuevo aquí solicitamos, para garantizar el libre derecho al voto de los antioqueños del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, que Antioquia sea priorizada en ese piloto de aspersión con drones, y de nuevo reiteramos la solicitud de asistencia militar. No es por fastidiarlos a ustedes, sino porque hoy hay un faltante de pie de fuerza. Nosotros cuando ponemos sobre la mesa lo hacemos con el ánimo de garantizar la seguridad y la protección de los antioqueños”.