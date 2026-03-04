EPM analiza la compra de equipos antidrones ante los sobrevuelos que le hacen los grupos ilegales

Antioquia

EPM ha denunciado que los grupos ilegales, especialmente el frente 36 de las disidencias, permanentemente realizan s obrevuelos en el proyecto Hidroituango con drones , lo que, según la entidad, tiene en riesgo la seguridad del proyecto. Por esta razón, desde la entidad se ha anunciado una estrategia para contrarrestar esa situación.

Aunque por ahora no se ha reportado ningún ataque a la infraestructura del proyecto , los sobrevuelos de los drones son frecuentes, según fuentes de la fuerza pública; incluso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que durante esta semana han sido avistados estos artefactos.

“Yo ya he hablado con el gerente de este tema, ya el mismo EPM inclusive está gestionando todo el tema de los aparatos que se necesitan antidrones, al ver cómo definitivamente eso sí puede constituir una amenaza real de lo que estamos viendo, es que mire que el riesgo sobre Hidroituango, alguno lo ven de manera despectiva como si fuera un tema contra Antioquia, es contra el país, es el sistema energético, es la confiabilidad del sistema energético”, explicó el mandatario.

Recuerda la advertencia que ha venido indicando y es que si los grupos ilegales frentes 18 y 36 logran atacar al proyecto, sería bastante grave para el país porque se genera el 8% de la energía del país. Además, porque también se registra esta vigilancia ilegal en la subestación de energía del proyecto.