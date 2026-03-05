Ituango: Cayó cabecilla político del Clan del Golfo que pretendía atentar la jornada electoral

Ituango- Antioquia

En zona rural del municipio de Ituango fue capturado un presunto cabecilla político del grupo ilegal Clan del Golfo, conocido con el alias de “Daniel” o “El político”, quien estaba transportando material explosivo oculto en un costal. Esta detención fue realizada por tropas del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot.

Según la Cuarta Brigada del Ejército, esta persona estaba transportando 40 barras de explosivos, 98 detonadores aneléctricos y 300 metros de mecha de seguridad, con la intención de afectar el proceso electoral en zonas rurales de los municipios de Ituango, Peque, Sabanalarga y Toledo.

“Este sujeto llega consigo abundante material de explosivos y va a ser empleado para afectar la paz y la tranquilidad de la región norte de Antioquia”, agregó el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot.

Según el Ejército, alias Daniel lleva cerca de 5 años de trayectoria criminal y sería el encargado de la extorsión y la coordinación de reuniones para presionar a la población civil.