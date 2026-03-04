Medellín ha recuperado 154 toneladas de alimentos aptos para el consumo en la alianza Cero Hambre

Medellín

La Alcaldía de Medellín, en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, adelanta iniciativas en esta ciudad para mejorar los sistemas productivos de alimentos y al mismo tiempo fortalecer la economía de las familias rurales de esta ciudad.

Medellín, Cero Hambre

De esta manera, las familias campesinas están evitando el desperdicio de alimentos, como parte de la estrategia Cero Hambre del gobierno distrital.

Andrés Felipe López Vergara, gerente de Corregimientos de Medellín, dijo que “la estrategia se sustenta en dos líneas fundamentales: mejoramiento del manejo del agua para riego, optimizando el uso del recurso hídrico para aumentar la productividad y reducir pérdidas, y fortalecimiento de las labores de cosecha, incorporando buenas prácticas que disminuyan el desperdicio desde el momento de la recolección”.

Bootcamp sobre AGTech

En Medellín se desarrolló el primer bootcamp de emprendedores AGTech o de tecnología para el agro, como un espacio diseñado para identificar iniciativas de apropiación tecnológica que puedan replicarse en el campo.

En ese escenario, emprendedores tecnológicos y productores de alimentos se reunieron para analizar las problemáticas del sector rural y sumar soluciones innovadoras que generen impacto positivo en la cadena productiva.

Por su parte, el representante asistente de FAO Colombia, Diego Mora, dijo que “aplicar tecnologías a la producción puede disminuir totalmente la pérdida en cosecha; entonces, por ejemplo, en estos días calurosos que llueve muy fuerte en las tardes, pero son calurosos hasta mediodía, todo podía crear una serie de problemas para la producción. Si aplicamos y conocemos los temas de producción, qué afectación tiene y quién nos puede dar soluciones a través de plataformas o de servicios con canales digitales, hay ganancias, mejor producción y más alimentos para Medellín”.

154 toneladas de alimentos recuperadas

Como parte de la estrategia Medellín Cero Hambre, del gobierno distrital, se han recuperado hasta la fecha un total de 154 toneladas de alimentos aptos para el consumo, con el apoyo y compromiso de 230 comerciantes de las plazas Minorista, de Campo Valdés, la Placita de Flórez, y ha permitido entregar seis mil paquetes de frutas, verduras y tubérculos a cerca de cinco mil hogares vulnerables.

Acceso a alimentos

La alianza Cero Hambre busca promover el acceso a alimentos frescos y variados, y contribuir a una nutrición más equilibrada en los territorios”.

En un comunicado, la Alcaldía de Medellín explicó que “en alianza con el Fondo Mundial para la Naturaleza -WWF-, el Distrito presentó, en diciembre de 2025, la campaña ‘Medellín se vive mejor’ Sin pena, sin desperdicio”, una iniciativa orientada a transformar hábitos en los hogares y reducir el desecho de alimentos desde su origen cotidiano”.

Día de dejar el plato vacío

Desde esta alianza se busca promover el “Día de dejar el plato vacío” y dos retos familiares que están enfocados en consumir completamente las porciones y aprovechar todos los alimentos almacenados.

Bajo estos retos se pretende generar conciencia ambiental y el uso responsable de los recursos.

La Alcaldía de Medellín está promoviendo alianzas estratégicas para proteger la economía rural y contribuyan a garantizar comida para familias que lo requieren.