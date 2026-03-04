Medellín: fuerte aguacero dejó árboles y techos caídos e inundaciones en vías y casas

Medellín

En la tarde de este martes se reportó un torrencial aguacero en la ciudad de Medellín que generó algunos daños en varios lugares, sin personas afectadas.

El director del Dagrd, Carlos Quintero, manifestó que las emergencias se concentraron básicamente en el sur de la capital antioqueña con inundaciones en vías, casas, caída de árboles y postes, además de un techo. Todo esto debido al aguacero que cayó acompañado de intensos vientos.

“Se presentaron afectaciones en la comuna 14, donde cinco incidentes derivados de árboles, algunos con colapso parcial, afectaron a vivienda sin compromiso estructural y un techo que posteriormente afecta unos vehículos. También en el corregimiento de San Antonio de Prado, por insuficiencia hidráulica, se presenta un desbordamiento afectando a dos viviendas”, reportó el funcionario.

Los bomberos de la ciudad continúan monitoreando las diferentes zonas para atender cualquier otra novedad.