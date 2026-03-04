Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 mar 2026 Actualizado 02:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Medellín: fuerte aguacero dejó árboles y techos caídos e inundaciones en vías y casas

El Dagrd informó que las emergencias principalmente se reportaron en El Poblado y San Antonio de Prado.

Inundaciones en Medellín- foto cortesía

Inundaciones en Medellín- foto cortesía

Medellín

En la tarde de este martes se reportó un torrencial aguacero en la ciudad de Medellín que generó algunos daños en varios lugares, sin personas afectadas.

El director del Dagrd, Carlos Quintero, manifestó que las emergencias se concentraron básicamente en el sur de la capital antioqueña con inundaciones en vías, casas, caída de árboles y postes, además de un techo. Todo esto debido al aguacero que cayó acompañado de intensos vientos.

“Se presentaron afectaciones en la comuna 14, donde cinco incidentes derivados de árboles, algunos con colapso parcial, afectaron a vivienda sin compromiso estructural y un techo que posteriormente afecta unos vehículos. También en el corregimiento de San Antonio de Prado, por insuficiencia hidráulica, se presenta un desbordamiento afectando a dos viviendas”, reportó el funcionario.

Los bomberos de la ciudad continúan monitoreando las diferentes zonas para atender cualquier otra novedad.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir