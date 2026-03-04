Alcalde de Medellín le pidió al gobierno nacional que regrese el control de Savia Salud a sus dueños

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, le solicitó al Gobierno Nacional que le devuelva el control de Savia Salud a Comfama, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, luego de conocer la sanción de la Procuraduría General de la Nación, que suspendió de manera provisional por tres meses al agente interventor de esta EPS, William Humberto Salgado Gamboa.

Según indicó el mandatario local, el gobierno Petro intervino esta EPS el 16 de junio del 2023, inclusive antes de comenzar los actuales gobiernos locales y seccionales, y la decisión que toma la Procuraduría de suspender al agente interventor, de manera provisional por tres meses demuestra que hubo un deterioro en la prestación del servicio.

Explicó el alcalde de Medellín que esta determinación obedece a que “en vez de haber mejorado las capacidades de Savia Salud, lo que hicieron fue empeorarlas y se afecta la entrega de medicamentos, se afecta la asignación de citas y se empeora el sistema de salud”.

¿Por qué suspendieron al agente interventor?

Según la Procuraduría, la medida se adopta por el incumplimiento de las funciones del agente interventor William Humberto Salgado Gamboa, lo que ocasionó el deterioro en la prestación del servicio para los afiliados de esta EPS y el incremento en el número de peticiones, quejas y reclamos.

Adicionalmente, hubo un incremento de las acciones de tutela durante la intervención forzosa de esta entidad que arrancó a mediados del año 2023.

También, el Ministerio Público agregó que hay un deterioro en la sostenibilidad financiera que “se vio reflejado en un aumento de los gastos administrativos y crecimiento de los pasivos, afectando gravemente la atención oportuna y eficaz a los pacientes”, dijo la entidad en su comunicado.

Que la devuelvan

Para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, esta intervención no ha tenido efectos positivos y hoy el gobierno nacional “controla más del 50 por ciento del sistema de salud a través de las EPS intervenidas; una de ellas es Savia Salud”.

Le pidió al gobierno nacional que les permita volver a administrar esta EPS para mejorar el servicio a los usuarios.

Dijo el alcalde que “nos la devuelvan y la ponemos nosotros acá en orden, ¿por qué?, porque con ellos está peor y eso lo saben, también todos los usuarios”.

Inversiones del Distrito en salud

Gutiérrez Zuluaga aclaró que el actual gobierno distrital ha invertido más de 439 mil millones de pesos salvando instituciones como el Hospital Infantil, el Hospital General y la red de Metrosalud.

Más investigaciones

La Procuraduría ordenó también la apertura de investigación a los exagentes interventores de Savia Salud: Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso y Luis Oscar Galvez Mateus.

El ente de control ya envió la comunicación a la Superintendencia Nacional de Salud, cumpliendo con las suspensiones de los agentes interventores.

Para el alcalde de Medellín, “las evidencias son demasiado claras, hablan de corrupción, hablan de desgreño administrativo y lo cierto es que hoy las fallas del sistema son peores a las del momento en el que ellos la intervinieron”.