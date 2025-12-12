Medellín avanza hacia el hambre cero: 19% más hogares acceden a tres comidas al día

Medellín, Antioquia

El día de hoy, 12 de diciembre la Alcaldía de Medellín reporta avances significativos en la lucha contra el hambre. Según el balance del proyecto Paquetes Alimentarios, que forma parte de la estrategia Medellín Cero Hambre, durante el año se realizaron seis entregas que sumaron cerca de 159 mil ayudas distribuidas en el territorio, beneficiando un poco más de 28 mil hogares en condición de vulnerabilidad.

Además de la entrega de kits alimentarios, el Distrito enfocó esfuerzos en la atención de la primera infancia. Cerca de 900 niñas y niños entre los 0 y 5 años con diagnóstico de desnutrición o riesgo nutricional recibieron acompañamiento especializado, como parte de las acciones integrales para garantizar su desarrollo y bienestar, según informó la Alcaldía.

En la temporada de cierre de año, la Adminsitración adelantó una jornada especial dirigida a las personas mayores de los Centros Vida Gerontológicos, a alimentarlos. Esta intervención busca asegurar su acceso a alimentos durante diciembre, un periodo en el que muchas familias reducen ingresos y aumentan sus gastos básicos.

“Trabajamos para que nadie se acueste sin las tres comida del día. Este año hemos entregado 158.000 paquetes alimentarios y, en dicimebre, más de 4 mil a personas mayores. El hambre no sale a vacaciones y debemos asegurar su alimentación durante este periodo decembrino”, afirmó la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez.

Al esfuerzo institucional se sumó el sector privado. La empresa Arturo Calle donó 360 mercados adicionales para hogares en situación crítica, ampliando la cobertura de la red de apoyos alimentarios. “Estos paquetes contienen fríjoles, arroces, aceites y huevitos. Eso es para nosotros, fortalecernos y tener una vejez digna”, expresó Humberto Hoyos Betancur, uno de los beneficiarios.

Mejoran los indicadores de seguridad alimentaria en la ciudad

Los resultados de este año coinciden con una tendencía positiva en la percepción alimentaria de los hogares. De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025, disminuyó la proporción de personas que reportaron no poder comer tres veces al día, lo que refleja un avance en la seguridad nutricional.

Asimismo, los indicadores de salud pública muestran una reducción de la desnutrición aguda infantil y mejores condiciones en la atención a la primera infancia, consolidando el impacto de los programas sociales y los esfuerzos insterinstitucionales.

No obstante, las autoridades advierten que la inseguridad alimentaria aún persiste en sectores específicos de la ciudad y continúa siendo un desafío estrucutural, sobre todo considerando que en el contexto regional, particularmente en el departamento de Antioquia, una parte importante de los hogares sigue reportando dificultades para acceder a alimentos suficientes.

Una red de apoyos que busca disminuir las brechas

Con estas intervenciones, Medellín fortalece una red de acompañamiento nutricional que combina recursos públicos, alianzas privadas y programas territoriales. La Administración recalca que el propósito es seguir cerrando brechas para que las poblaciones más vulnerables accedan a una alimentación básica adecuada.

El Distrito anunció que continuará fortaleciendo la estrategia Medellín Cero Hambre en 2026, con énfasis en atención a población infantil, personas mayores y hogares que aún enfrentan inseguridad alimentaria.