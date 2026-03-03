¿Por qué esta lloviendo en las tardes en Bogotá?

Los últimos días en Bogotá han sido de fuertes lluvias, sobre todo en horas de la tarde, donde incluso, se han evidenciado inundaciones y granizadas nunca antes vistas.

Ante esta situación, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático explicó que este comportamiento no es casual y responde principalmente a dos factores: el calentamiento del día y la intensidad de los vientos.

Puede leer: Fuerte granizada en Bogotá ha generado caos en la movilidad: así están las principales vías

El papel del sol y el calentamiento del día

De acuerdo con la entidad, en las mañanas, Bogotá suele iniciar con temperaturas cercanas a los 10°C. A medida que avanza el día y el sol alcanza su punto más alto, la ciudad puede registrar temperaturas entre19°C y 20°C, especialmente hacia el mediodía. Ese aumento de temperatura genera evaporación de la humedad presente en:

● Suelos húmedos

● Vegetación

● Humedales y cuerpos de agua

● Superficies mojadas por lluvias del día anterior

Cuando esa humedad asciende y encuentra condiciones favorables en la atmósfera, se forman nubes de lluvia que suelen desarrollarse entre el inicio y la mitad de la tarde.

¿Siempre llueve en la tarde?

Esto no es así, durante los meses menos lluviosos, es más común que las precipitaciones se concentren en horas de la tarde. Sin embargo, en las temporadas de mayor lluvia —marzo, abril, mayo y octubre, noviembre—las precipitaciones pueden presentarse en distintos horarios, incluso en la madrugada o la noche.

Vea también: Cundinamarca ha registrado 52 emergencias por lluvias en febrero: advierten nuevo frente frío

¿Puede haber vendavales, vientos fuertes o granizadas?

De acuerdo con el IDIGER, si. Además, de tormentas eléctricas, también pueden presentarse vientos muy fuertes, vendavales y granizadas, especialmente en horas de la tarde. Esto ocurre cuando las nubes crecen rápidamente y se cargan de agua. En esos casos, puede empezar a llover muy fuerte en poco tiempo, caer granizo y presentarse ráfagas de viento intensas que pueden mover tejas, ramas o afectar la movilidad en la ciudad.