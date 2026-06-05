Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 jun 2026 Actualizado 13:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

“Esa mina no podía operar”: secretaria de Minas de Cundinamarca por accidente en Sutatausa

Por ahora seis personas permanecen atrapadas en la mina.

Explosión en una mina en Sutatausa, Cundinamarca: hay 14 mineros atrapados

Explosión en una mina en Sutatausa, Cundinamarca: hay 14 mineros atrapados

Explosión en una mina en Sutatausa, Cundinamarca: hay 14 mineros atrapados
Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo, la secretaria de Minas del departamento de Cundinamarca, Sandra Milena Fonseca confirmó que la mina La Vega de Carlos Bello ubicada en Las Peñas de Boquerón en el municipio de Sutatausa y donde ocurrió una fuerte explosión no tiene los permisos para operar.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir