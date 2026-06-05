“Esa mina no podía operar”: secretaria de Minas de Cundinamarca por accidente en Sutatausa
Por ahora seis personas permanecen atrapadas en la mina.
En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo, la secretaria de Minas del departamento de Cundinamarca, Sandra Milena Fonseca confirmó que la mina La Vega de Carlos Bello ubicada en Las Peñas de Boquerón en el municipio de Sutatausa y donde ocurrió una fuerte explosión no tiene los permisos para operar.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...