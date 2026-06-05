“Esa mina no podía operar”: secretaria de Minas de Cundinamarca por accidente en Sutatausa

En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo, la secretaria de Minas del departamento de Cundinamarca, Sandra Milena Fonseca confirmó que la mina La Vega de Carlos Bello ubicada en Las Peñas de Boquerón en el municipio de Sutatausa y donde ocurrió una fuerte explosión no tiene los permisos para operar.