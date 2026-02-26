Fuerte granizada en Bogotá ha generado caos en la movilidad: así están las principales vías
Durante la tarde, se han reportado lluvias en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón, Puente Aranda y Teusaquillo.
Durante la tarde de este jueves, 26 de febrero, se han registrado fuertes lluvias con granizo en varios puntos de Bogotá. La localidad de Engativá registró el mayor acumulado de lluvias, con 58,6 mm de precipitación (en una hora y 15 minutos aproximadamente).
También se presentaron precipitaciones importantes en Suba, Fontibón y Barrios Unidos. Asimismo, se reportaron eventos asociados principalmente a inundaciones en vías y viviendas, granizadas y afectaciones en redes de servicios públicos y alcantarillado:
- Suba: dos eventos relacionados con daños en redes de servicio público y alcantarillado, por ingreso de agua a viviendas y taponamiento de pozos de aguas negras con retorno por sifones.
- Fontibón: un evento por devolución de aguas residuales asociada a alcantarillas obstruidas.
- Engativá: seis eventos relacionados con granizadas, inundaciones en viviendas y vías, así como rebosamiento de alcantarillas e inundación en el Portal 80.
Sebastián Herrera
Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....