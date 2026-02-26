Fuerte granizada en Bogotá ha generado caos en la movilidad: así están las principales vías

Durante la tarde de este jueves, 26 de febrero, se han registrado fuertes lluvias con granizo en varios puntos de Bogotá. La localidad de Engativá registró el mayor acumulado de lluvias, con 58,6 mm de precipitación (en una hora y 15 minutos aproximadamente).

También se presentaron precipitaciones importantes en Suba, Fontibón y Barrios Unidos. Asimismo, se reportaron eventos asociados principalmente a inundaciones en vías y viviendas, granizadas y afectaciones en redes de servicios públicos y alcantarillado: