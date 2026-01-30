Fuertes lluvias han generado emergencias en siete municipios de Cundinamarca: gobernador Jorge Rey

Lluvias cordillera de los Andes, en el pueblo de Silvania, Cundinamarca. Imagen vía Getty Images / Devasahayam Chandra Dhas

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han generado emergencias en siete municipios de Cundinamarca: El Colegio, Anolaima, Cajicá, Arbeláez, Villagómez, Viotá y Pacho.

“Las autoridades locales y los organismos de socorro se mantienen en alerta ante la continuidad de la temporada invernal”, dijo Rey.

Según el reporte, en el municipio de El Colegio se concentran las principales afectaciones, con reportes en los sectores de Santa Isabel, Prado, Santa Cruz, Pitalá y la vía El Prado–La Virginia, asociadas a deslizamientos, inundaciones y daños en seis viviendas y vías rurales.

Así mismo, en Anolaima se presentó una creciente súbita de la quebrada El Colancho, en la vía hacia las veredas La María y La Estufa, situación que fue atendida oportunamente por la comunidad y los cuerpos de emergencia, sin pérdidas de vidas humanas.

Por ahora, desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres se mantiene articulación permanente con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, los organismos de socorro y las alcaldías, avanzando en la evaluación de daños, la atención de las emergencias y la activación de los apoyos necesarios para mitigar los riesgos.