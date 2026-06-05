Distrito Capital pide a viajeros que van al Mundial de Fútbol vacunarse contra el sarampión

A pocos días de que comience el Mundial de Fútbol 2026 y a propósito de los puentes festivos que tiene este mes de junio, desde la Secretaría de Salud de Bogotá pidieron a los viajeros vacunarse contra el sarampión.

Este llamado se hace especialmente a quienes viajan al departamento del Tolima y a quienes van a los países del Mundial.

“Vacúnese contra el sarampión porque en este momento hay una alerta importante en México, Estados Unidos y Canadá porque está circulando el sarampión en estos territorios”, aseguró el secretario de Salud, Gerson Bermont.

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Esta vacuna se encuentra en los 200 puntos de vacunación de Bogotá para quienes viajen a zonas endémicas.

Bermont recomendó a las personas vacunarse con 10 días de anticipación al viaje para que sea más efectiva la inmunización.

Se hizo el lanzamiento de una campaña de vacunación para los estudiantes de colegios en Bogotá. Hasta el momento, son más de 48 mil niños, niñas y jóvenes que no tienen completo su carnet de vacunación.

“Es un momento para decirles a la familias por favor acérquense a nuestros 200 puntos de vacunación. Y a todos estos niños los vamos a buscar, les vamos a entregar el álbum de la selección de las vacunas”, señaló Bermont.

Fenómeno del Niño en Bogotá

Se acerca el Fenómeno del Niño en el país, en el que las temperaturas van a alcanzar puntos extremos de calor.

Bogotá se está preparando para esta temporada, y desde la administración local piden a la ciudadanía extremar medidas de autocuidado.

“Precisamente, la primera defensa es la vacunación de nuestros niños y adultos mayores, especialmente por enfermedades respiratorias y después vendrán todas las recomendaciones de hidratación”, agregó Bermont.