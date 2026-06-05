Descubren presunto desguazadero de motos en una peluquería de Kennedy

Gracias a la pericia de los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y al seguimiento realizado a un dispositivo GPS de una motocicleta robada, se logró la recuperación de cuatro motocicletas más que figuraban como robadas en el barrio Las Palmitas, en la localidad de Kennedy.

Durante la verificación de una vivienda y con la autorización de la propietaria, quien manifestó tener arrendado el inmueble a varios ciudadanos de nacionalidad extranjera, los policías hallaron las motocicletas ocultas en el primer piso donde funcionaba una peluquería.

Si embargo, y por los indicios que encontraron las autoridades, al parecer, el lugar era realmente utilizado para el almacenamiento y posible desguace de vehículos.

En el sitio también encontraron placas desarmadas, lo que permitió evidenciar una posible actividad ilícita relacionada con el hurto de automotores.

Finalmente, las motocicletas recuperadas quedaron a disposición de la autoridad competente para su respectiva devolución a sus propietarios.