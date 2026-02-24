Hable con elPrograma

24 feb 2026 Actualizado 18:49

Bogotá

Cundinamarca ha registrado 52 emergencias por lluvias en febrero: advierten nuevo frente frío

Movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas han afectado a 27 municipios de nueve provincias del departamento. 

De acuerdo con las autoridades del departamento de Cundinamarca durante el mes febrero se han registrado 52 eventos asociados a las lluvias: 32 movimientos en masa, 13 inundaciones, cuatro vendavales y tres crecientes súbitas, con afectación en 27 municipios.

Ante este panorama, el director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, William Eduardo Rozo, solicitó a los mandatarios locales y a los coordinadores municipales activar las Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias y verificar la disponibilidad de recursos técnicos, logísticos y operativos.

Así mismo, reiteró la necesidad de mantener vigentes los convenios con los cuerpos de Bomberos en los 116 municipios para garantizar capacidad de reacción ante eventuales emergencias.

Entre las medidas preventivas recomendadas se encuentran la actualización de las EMRE, la identificación y monitoreo de puntos críticos en zonas urbanas y rurales, y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana institucionales y comunitarios.

En el caso de animales de compañía, se sugiere tener disponibles alimentos, medicamentos y documentos, así como mantenerlos identificados y bajo supervisión durante desplazamientos.

