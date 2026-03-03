Pronóstico IDEAM para semana del 2 al 6 de marzo: advierten aumento de lluvias en varias regiones

El Ideam anunció el pronóstico para esta semana con aumento significativo de la nubosidad, lluvias intensas y vientos fuertes en gran parte del país.

Los días 3, 4 y 5 de marzo serán los más críticos, con alta probabilidad de precipitaciones en las regiones Insular, Pacífica, Andina y Amazonia, además de incremento en la velocidad de los vientos en el Caribe colombiano.

Pronóstico del clima lunes 2 de marzo

Para el inicio de la semana se confirma la consolidación de precipitaciones en buena parte del territorio nacional. Las lluvias más intensas se concentrarán en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y el Eje Cafetero, Caldas, Risaralda y Quindío.

También habrá acumulados importantes en el sur de la región Caribe. En la Amazonia, especialmente en Putumayo y Caquetá, persistirán lluvias moderadas a fuertes. La Orinoquía presentará condiciones más secas, con precipitaciones ligeras y dispersas.

Clima martes 3 de marzo

El martes se observará un incremento notable de la nubosidad. Se prevén lluvias fuertes en el golfo de Urabá, Antioquia, Córdoba y el sur del Caribe.

En el interior del país, departamentos como Tolima, Huila y el Eje Cafetero registrarán precipitaciones constantes.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aumentará la nubosidad, con posibles lluvias moderadas y ráfagas de viento.

Pronóstico del clima miércoles 4 de marzo

Este día se perfila como el más crítico en materia de precipitaciones. Se espera una amplia extensión de lluvias moderadas a fuertes en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, desde Chocó hasta Norte de Santander y Santander, con probabilidad de tormentas eléctricas y acumulados significativos.

La Amazonia continuará bajo condiciones muy húmedas, especialmente en Amazonas y Vaupés. En Meta y Vichada aumentará la nubosidad con posibilidad de lloviznas.

Clima en Colombia jueves 5 de marzo

Persistirán las lluvias en las regiones Pacífica, Andina, Amazónica y el sur del Caribe. Se mantienen alertas por precipitaciones intensas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en el piedemonte amazónico.

En Magdalena y Bolívar se prevén acumulados moderados, principalmente en el sur de estos departamentos. En el centro de la región Andina las lluvias serán intermitentes, sobre todo en la tarde y noche.

Clima viernes 6 de marzo

Hacia el cierre de la semana, las precipitaciones más fuertes se concentrarán en:

Amazonas

Caquetá

Sur de la región pacífica

En el norte y centro del país habrá núcleos dispersos de lluvia, alternados con periodos secos. El piedemonte llanero y sectores de la Orinoquía podrían registrar un aumento en la actividad lluviosa.

Vientos fuertes en el Caribe y clima en Bogotá

El Ideam advirtió sobre un incremento significativo en la velocidad de los vientos en las costas de la región Caribe y en sectores del mar Caribe colombiano.

En Bogotá se prevén lluvias durante las tardes, especialmente en el norte y occidente, con temperaturas entre 9 °C y 20 °C.