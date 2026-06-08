Procuraduría abrió indagación por posible corrupción en multimillonario contrato en Arauquita

Justicia

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por presuntos hechos de corrupción relacionados con la suscripción de un contrato por más de 24 mil millones de pesos para la pavimentación de una vía en el municipio de Arauquita (Arauca).

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Las presuntas irregularidades fueron denunciadas por la Veeduría Campesina del sector de la vereda Mata Oscura, que alertó sobre las demoras en la ejecución de las obras.

El contrato, suscrito entre el municipio y la empresa EVIMAR EICE en septiembre de 2022, tenía un plazo de ejecución de 15 meses; sin embargo, han transcurrido más de tres años sin que la obra haya sido terminada.

“A esto se suman solicitudes de ampliación de plazos, prórrogas y modificaciones contractuales que reflejan falencias en la planeación y gestión por parte de la entidad territorial. La obra de pavimentación se encuentra suspendida, con una ejecución del 60 por ciento”, informó la Procuraduría.

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Además, se conoció que la alerta emitida por la Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca vincula a funcionarios de la Alcaldía Municipal y de la empresa contratista EVIMAR EICE.