Ley obligará a congresistas a rendir cuentas y revelar financiación de viajes

La representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, anunció que la Corte Constitucional declaró exequible la ley que obliga a los congresistas a presentar informes periódicos de gestión y a realizar espacios presenciales de rendición de cuentas con la ciudadanía.

Además, radicará un proyecto para crear una tarifa diferencial de transporte para estudiantes.

Colombia ya cuenta con una ley de rendición de cuentas obligatoria e integral para los congresistas. Así lo confirmó la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, quien calificó la decisión como “un avance inmenso en términos de transparencia y veeduría”.

La congresista explicó que, tras casi un año de revisión, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la norma, que fue una de sus principales promesas de campaña en 2022.

Con esta ley, los parlamentarios deberán reportar públicamente su gestión legislativa, los proyectos de ley presentados, los debates de control político realizados y los resultados obtenidos. Además, estarán obligados a informar quién financia sus viajes y qué tipo de gestiones adelantan ante entidades públicas, con el fin de prevenir casos de corrupción.

Juvinao enfatizó que la rendición de cuentas no se limitará a la publicación de informes digitales. La norma exige que los congresistas propicien espacios presenciales con sus comunidades y electores para explicar su trabajo y responder preguntas directamente.

“La ciudadanía tendrá más herramientas para exigir resultados. No más congresistas sin voz, sin proyectos y sin control político”, sostuvo.

Tarifa diferencial para estudiantes

Durante un encuentro con estudiantes universitarios, la representante también anunció que el próximo 20 de julio radicará un proyecto de ley para crear una tarifa diferencial en el transporte público para estudiantes.

Según explicó, aunque la medida quedó incluida en el Plan Nacional de Desarrollo como posibilidad de cofinanciación entre la Nación y los entes territoriales, el Ministerio de Hacienda no avanzó en su implementación.

La propuesta busca que el Gobierno Nacional, con recursos del Presupuesto General de la Nación, apoye a las ciudades para subsidiar el transporte de estudiantes, con el fin de reducir la deserción universitaria por falta de recursos para movilización.

Finalmente, la congresista hizo un llamado a los jóvenes a participar activamente en las elecciones legislativas de 2026, al señalar que “si elegimos un buen Congreso, transformamos el país”.

