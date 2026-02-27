Colombia estudia subir aranceles a Ecuador al 50% tras medidas económicas de ese país: MinComercio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La ministra de Comercio, Diana Morales, aseguró en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, que el gobierno colombiano estudia incrementar los aranceles del 30% al 50% a Ecuador como medida de reciprocidad ante las medidas económicas que impuso el vecino país.

Y es que recordemos que este jueves Ecuador arreció la guerra arancelaria y decidió aumentar de 30% a 50% los aranceles a los productos colombianos. Es decir, los productos de Colombia que lleguen a ese país serán mucho más costosos.

Al respecto, la ministra de Comercio de Colombia, Diana Morales, afirmó en 6 AM W que, aunque no han podido hablar directamente con el presidente del país vecino, Daniel Noboa, sí han tenido una comunicación permanente con el gobierno de ese país.

”Con su canciller hemos incluso tenido reuniones, comunicaciones escritas, como equipo de gobierno hemos estado también en Ecuador conversando”, aseguró.

No obstante, señala que el país vecino no ha cedido en una salida concreta para esta crisis binacional.

Debido a esto, la MinComercio reveló que están contemplando subir los aranceles a los productos ecuatorianos al 50 por ciento.

“Estamos estudiando la posibilidad de modificarlo también al 50 por ciento este arancel y de contemplar otras subpartidas, otros productos provenientes de Ecuador, de alguna manera para buscar ese equilibrio comercial”, aseveró Morales.

¿Por qué no han encontrado una salida?

La ministra Diana Morales afirmó que el argumento del gobierno ecuatoriano para incrementar el arancel es que ellos “quieren que el gobierno colombiano, con su experiencia y su capacidad técnica, apoye en la lucha contra las drogas que de alguna manera también padece Ecuador y pues el gobierno colombiano estaba en toda la disposición de hacerlo, de hecho ya hay coordinación, el Ministerio de Defensa lo ha dicho, hay coordinación de muchas acciones de manera exitosa. Entonces parece extraño porque no hay como una claridad de qué tipo de acciones adicionales requiere Ecuador”.

Escuche la entrevista completa aquí:

