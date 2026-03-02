Radican proyecto de ley para prohibir que perros trabajen en vigilancia y seguridad privada

La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, radicó este 2 de marzo un proyecto de ley en el Congreso para prohibir el uso de perros en labores de vigilancia y seguridad privada.

La iniciativa busca también que se fije un período de transición y retiro para los animales que vayan a dejar de hacer esta actividad con la eventual aprobación de la ley.

El régimen de transición sería de 1 año, luego de entrada en vigencia la ley. Y en ese plazo se actualizaría la reglamentación para incorporar a los animales en estas labores.

Por ejemplo, la prohibición de turnos nocturnos y continuos para los animales, es decir, desarrollados entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana.

También la reducción de las jornadas de trabajo para los animales a máximo 5 horas, y también la prohibición de confinamiento prolongado por un período superior a 4 horas consecutivas.

Pues, este proyecto es radicado en el último período de sesiones de este cuatrienio (2022-2026) antes de que se elija nuevo congreso, por lo que para ser aprobado se requerirá el visto bueno en primer debate antes del próximo 20 de julio, y continuaría su trámite con el nuevo congreso electo el próximo 8 de marzo.