Envían a prisión al presunto asesino de la lideresa ambiental Diana Rodríguez de Norte de Santander

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión a Víctor Eligio del Toro Charriz por su presunta responsabilidad en el homicidio de la lideresa ambiental Diana Carolina Rodríguez Madrigal, ocurrido el 11 de abril de 2023 en la vereda La Florida, de San Cayetano (Norte de Santander).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría actuado por encargo y, a cambio de una retribución económica, preparó el lugar donde sería interceptada la víctima.

Al parecer, Del Toro Charriz atravesó un tronco sobre la vía por la que habitualmente se movilizaba la lideresa para obligarla a detener su recorrido.

“Cuando esto ocurrió, al parecer, la abordó y la atacó con un martillo y un trinche, causándole la muerte”, detalló la Fiscalía.

Víctor Eligio del Toro Charriz, presunto asesino de la líder social Diana Carolina Rodríguez Madrigal. Foto: Fiscalía. Ampliar Víctor Eligio del Toro Charriz, presunto asesino de la líder social Diana Carolina Rodríguez Madrigal. Foto: Fiscalía. Cerrar

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Posteriormente, el procesado se habría apropiado del teléfono celular de la mujer, abandonado el cuerpo en una zona boscosa y ocultado los elementos utilizados en la agresión.

“Días después recibió una motocicleta y dinero en efectivo como pago”, agregó la Fiscalía.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Del Toro Charriz los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Los cargos no fueron aceptados.

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Pancartas marcadas con el nombre Diana Carolina Rodríguez Madrigal. Foto: Cortesía. Ampliar Pancartas marcadas con el nombre Diana Carolina Rodríguez Madrigal. Foto: Cortesía. Cerrar

Debido a esto, un juez le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Según la investigación, el crimen de la lideresa ambiental estaría relacionado con la labor que ejercía al denunciar posibles irregularidades en la operación de hornos de coquización y su impacto sobre los ecosistemas.