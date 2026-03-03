Atlántico envía lote de tubería a Córdoba para apoyar atención de emergencias por inundaciones

La Gobernación del Atlántico anunció el envío de más de 330 metros lineales de tubería de 34 pulgadas al departamento de Córdoba, como parte de una nueva entrega humanitaria destinada a fortalecer la atención de las emergencias por inundaciones que afectan distintas zonas de ese territorio.

El mandatario departamental, Eduardo Verano, explicó que esta es la infraestructura que fue determinante durante la emergencia invernal que impactó al sur del Atlántico en 2010, cuando el departamento enfrentó una de las mayores inundaciones de su historia.

En aquel momento, la instalación de estas tuberías permitió establecer desagües hacia zonas más bajas y reconducir las aguas hasta el Canal del Dique, lo que facilitó el drenaje y la evacuación en el menor tiempo posible.

“Las ayudas para nuestro departamento hermano de Córdoba no las vamos a detener; por el contrario, las vamos a consolidar. Sabemos lo que significa enfrentar una inundación porque lo vivimos y lo superamos con apoyo técnico y trabajo articulado. Hoy actuamos con solidaridad y sentido de región”, señaló el gobernador.

La tubería enviada tiene una capacidad de conducción cercana a los 900 litros por segundo, lo que representa un caudal significativo y una solución efectiva para acelerar la evacuación de aguas en áreas afectadas por desbordamientos, particularmente en sectores cercanos al Nudo de Paramillo y a lo largo de los ríos Sinú y San Jorge, donde las crecientes han generado afectaciones a comunidades y actividades productivas.

La entrega se realiza en coordinación con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, como parte de una estrategia conjunta para fortalecer la respuesta operativa en las zonas más impactadas.

“El trabajo solidario entre departamentos demuestra que la región Caribe es una sola familia. La solidaridad no tiene fronteras, cuando una región lo necesita, todos debemos responder”, puntualizó el mandatario.

El departamento del Atlántico, su gente y la Gobernación, se unen para la cooperación y el apoyo mutuo entre territorios frente a los efectos de la temporada de lluvias que a todos puede afectar.