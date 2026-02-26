Siete municipios de Córdoba tendrán vigilancia especial tras erupción de volcán de lodo en Antioquia

Montería

Tras la erupción registrada en la noche del 25 de febrero en el volcán de lodo de San Juan de Urabá, Antioquia, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS) solicitó un acompañamiento del Sistema Geológico Colombiano para los municipios que pudieran verse afectados por fenómenos similares o por efectos asociados a esta misma dinámica de volcanismo en Córdoba.

“En el departamento de Córdoba, las zonas que requieren especial seguimiento incluyen municipios de Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero, Canalete y Valencia, donde se tienen antecedentes y evidencias de volcanismo de lodo. Conforme con ello, la CVS, a través de su Grupo de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, ha venido realizando el seguimiento técnico permanente”, puntualizó la CVS.

¿Qué son los volcanes de lodo?

De acuerdo con la autoridad ambiental, “los volcanes de lodo son formaciones geológicas características de la región Caribe colombiana. Se originan por acumulación de lodo y la deformación del terreno debido a la presión de materiales confinados en profundidad, en un proceso influenciado por factores como la compresión tectónica y la presencia de gases”.

“En contexto regional, este tipo de manifestaciones hacen parte del llamado Cinturón del Sinú, una franja de rocas que se extiende desde el Golfo de Urabá hasta las cercanías de Barranquilla, tanto en áreas terrestres como marinas. Su origen está asociado a la dinámica tectónica entre las placas Nazca, Caribe y Suramérica”, agregó.

Según la CVS, con la intervención del Sistema Geológico Colombiano se buscaría fortalecer el análisis técnico, la evaluación de escenarios de riesgo y la definición de medidas preventivas basadas en criterios científicos.