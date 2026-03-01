Cardique realiza inspección en el Canal del Dique, jurisdicción de Pasacaballos

En desarrollo de las acciones derivadas de la sentencia del Consejo de Estado para la restauración ecológica de la Bahía de Cartagena (radicado No. 13-001-23-33-000-2017-00987-01), Cardique adelantó una inspección técnica en el Canal del Dique, en jurisdicción de Pasacaballos, tras las denuncias presentadas por comunidades durante el Tercer Comité Ambiental en la vigencia 2025.

La visita se realizó siguiendo los lineamientos del director Angelo Bacci, quien ha orientado a la corporación a fortalecer la presencia institucional en territorio y a atender de manera directa las inquietudes de pescadores, consejos comunitarios y demás actores sociales vinculados al ecosistema de la Bahía de Cartagena.

Durante el recorrido, que contó con el acompañamiento de la Dimar y del Ministerio de Transporte, se verificaron las actividades que estarían desarrollando algunos astilleros en el sector, particularmente labores de mantenimiento, limpieza y presunto dragado.

Neicer Elles, representante del Consejo Comunitario de Pasacaballos, expresó la preocupación de los pescadores artesanales por la ocupación del margen izquierdo del Canal del Dique, espacio tradicionalmente utilizado para sus faenas y maniobras. Según indicó, además de las restricciones al tránsito y fondeo de embarcaciones, existe inquietud por el manejo de los sedimentos extraídos durante las labores de mantenimiento.

“Nos preocupa no tener claridad sobre la disposición final de ese material y los posibles impactos ambientales que pueda generar. Agradecemos la escucha y el acompañamiento que ha brindado la autoridad ambiental Cardique, DIMAR y Ministerio de transporte todo esto para articular procesos y resultados positivos”, señaló Elles, al insistir en la necesidad de establecer una mesa de trabajo permanente entre comunidad, empresas y entidades competentes.

Desde Cardique se reiteró que la actuación institucional busca atender de manera oportuna las quejas ciudadanas y garantizar el cumplimiento de la sentencia, promoviendo una articulación efectiva entre autoridades, sector productivo y comunidad. La corporación subrayó que el propósito no es afectar la actividad económica, sino asegurar que cualquier operación se desarrolle bajo parámetros de legalidad, sostenibilidad y respeto por los medios de vida de las familias que dependen del Canal del Dique.

Los hallazgos de la inspección serán evaluados técnica y jurídicamente para determinar las medidas a que haya lugar y fortalecer los espacios de concertación en el proceso de restauración integral de la Bahía de Cartagena, uno de los ecosistemas más estratégicos del Caribe colombiano.

En medio de la inspección, Cardique también socializó con la comunidad y las autoridades presentes la aplicación AMBIENTIC, una herramienta tecnológica que permite reportar en tiempo real posibles afectaciones ambientales o situaciones que impacten nuestros ecosistemas. La app, disponible para descarga gratuita por cualquier ciudadano, fortalece la participación comunitaria y se convierte en un canal directo para proteger el Canal del Dique y la Bahía de Cartagena.