02 mar 2026 Actualizado 21:10

Se revela la causa de muerte de Eric Dane, actor de la series ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’

Dane falleció el jueves 19 de febrero a sus 53 años.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 05: Eric Dane attends HBO's "Euphoria" Season 2 Photo Call at Goya Studios on January 05, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO)

Matheo

Este lunes se reveló la causa de la muerte del actor estadounidense Eric Dane, conocido por su participación en las series ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’.

Según el certificado de defunción, obtenido por la revista People, Dane murió a causa de una insuficiencia respiratoria y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) fue una causa subyacente.

Dane, de 53 años, falleció el jueves 19 de febrero, pero un año antes anunció que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

También conocida como enfermedad de Lou Gehrig, la ELA es una enfermedad degenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas y provoca la parálisis gradual de los músculos.

Dane fue elegido para interpretar al Dr. Mark Sloan en la serie médica de ABC ‘Grey’s Anatomy’, entre 2006 y 2012 y en 2021.

Posteriormente, apareció en películas como ‘X-Men: La batalla final’ de 2006, ‘Marley y yo’ de 2008, ‘Día de los enamorados’ de 2010, ‘Noches de encanto’ de 2010 y ‘Bad Boys: Hasta la muerte’ de 2024.

Dane también interpretó a Cal Jacobs en la serie dramática de HBO ‘Euphoria’ de 2019 a 2026

