Arcángel confirma concierto en Colombia para el 5 de septiembre en el Atanasio Girardot en Medellín

El cantautor estadounidense Arcangel se presentará en Colombia el 5 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el marco de su ‘La octava maravilla world tour’.

La figura del género urbano se presentó en 2025 en dos festivales en el país, como La Solar, también en Medellín, en mayo, y fue uno de los invitados al concierto de Bad Bunny en enero en esa ciudad.

En noviembre de 2024, se presentó en el Coliseo Medplus en Cota, Cundinamarca.

La presentación más reciente fue en el ‘Premio Lo Nuestro’ junto a Feid, donde fue galardonado con el ‘Premio Lo Nuestro Icono Urbano’.

Arcángel también se presentará en España, Ecuador, México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica.

Arcangel es considerado uno de los artistas más influyentes del género urbano latino y uno de los pioneros del trap latino.