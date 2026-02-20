Hable con elPrograma

20 feb 2026

Fallece el actor Eric Dane, recordado por su papel en “Grey’s Anatomy”

El actor Eric Dane

El actor Eric Dane, recordado por su papel de cirujano plástico en la serie “Grey’s Anatomy”, murió a los 53 años, informaron el jueves medios de Estados Unidos.

El año pasado, Dane anunció que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el trastorno neurológico conocido también como enfermedad de Lou Gehrig.

“Con profundo pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, dijo la familia del actor estadounidense en un comunicado citado por la cadena CBS y otros medios.

Dane, que nació en San Francisco, debutó en televisión en un episodio de 1991 de la serie “Salvado por la campana”.

Comenzó a interpretar el papel que lo lanzó a la fama en “Grey’s Anatomy” en 2006, cuando dio vida al apuesto cirujano Mark Sloan.

Apareció en 139 episodios hasta 2021. También participó en el drama de HBO “Euphoria”.

Noticias
Noticias en 3′
Cualquier tiempo pasado fue anterior

