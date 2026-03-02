Los Premios César confirman que la aparición de Jim Carrey fue auténtica y “un momento histórico”

El delegado general de los Premios César, Gregory Caullier, afirmó que la aparición del actor y comediante Jim Carrey, quien recibió el César honorario, fue auténtica y “un momento histórico”.

Recientemente, rumores y teorías de conspiración en las redes sociales sobre clones cobraron impulso después de que el artista drag Alexis Stone publicara en Instagram, sugiriendo que había imitado a Carrey en el evento, compartiendo imágenes de prótesis y una peluca que se parecían al look del actor esa noche.

Pero el delegado general de los Premios César confirmó a la revista Variety que Carrey asistió a la ceremonia del 26 de febrero, rodeado de su familia, y pronunció un discurso profundamente personal y lleno de lágrimas.

Caullier calificó los rumores extravagantes como “un problema sin importancia” y habló sobre la larga preparación que implicó el homenaje a Carrey, así como la dedicación de la estrella para aprender todo su discurso en francés.

“La visita de Jim Carrey se planeó desde este verano. Desde el principio, la invitación de la Academia le conmovió profundamente. Ocho meses de conversaciones continuas y constructivas. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras. Vino con su pareja, su hija, su nieto y doce amigos cercanos y familiares. Lo acompañó su publicista de toda la vida. Su viejo amigo Michel Gondry, quien ha hecho una película y dos series con él, estaba allí, y estaban encantados de volver a verse”, declaró.

Muchas estrellas francesas rindieron homenaje a Carrey durante la ceremonia, como el presentador Benjamin Lavernhe, quien ofreció un espectáculo musical en el que parodió a “La Máscara” e imitó a Carrey vestido con el icónico traje amarillo del personaje.