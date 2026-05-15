Eladio Carrión entra al Top 10 de Billboard con su album: “CORSA”

AME4956. BOGOTÁ (COLOMBIA), 30/04/2025.- Fotografía de archivo del 28 de febrero de 2025 del cantante Eladio Carrión durante el 64º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Viña del Mar (Chile). Carrión anunció que Colombia será una de las paradas de su nueva gira mundial, 'DON KBRN World Tour', con presentaciones en Bogotá, Cali y Medellín EFE/ Adriana Thomasa/ ARCHIVO / ADRIANA THOMASA ( EFE )

Eladio Carrión sigue marcando huella en la escena del trap latino. Su más reciente producción discográfica, ‘CORSA’, debutó en el No. 6 de la lista Top Latin Albums de Billboard.

Convirtiéndose en el séptimo álbum del artista en alcanzar el top 10.

El lanzamiento, realizado el 30 de abril, confirma el sólido crecimiento de su carrera y su capacidad para conectar con audiencias globales.

Durante su primera semana de seguimiento (del 1 al 7 de mayo), el álbum acumuló 12.000 unidades equivalentes en Estados Unidos.

La entrada de ‘CORSA’ al top 10 reafirma la consistencia de Carrión, quien ha logrado que todos sus proyectos discográficos se estrenen en posiciones destacadas.

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Su anterior álbum, ‘Don Kbrn’, debutó en el No. 3 en abril de 2025, mientras que su mayor éxito hasta la fecha, ‘Sauce Boyz 2’, alcanzó el No. 2 y permaneció en la lista por 48 semanas desde diciembre de 2021.

Además, varias canciones del álbum ingresaron a la lista Hot Latin Songs. Entre ellas, “Ricky Bobby” logró la entrada más alta en el No. 24.

Le siguen “Polaroid” en el No. 25, tema que samplea el clásico “Maniac” de Michael Sembello; “Body” en el No. 35; y “Daikoku”, junto a Topboy TGR, en el No. 37.

En la lista Latin Rhythm Songs, destaca también “Impredecible”, colaboración con Mora, que debutó en el No. 23.

Con este nuevo logro, Eladio Carrión reafirma su posición como uno de los artistas más consistentes y relevantes del género urbano.

“CORSA” no solo suma un nuevo éxito a su carrera, sino que también refleja la evolución de su propuesta musical y su capacidad para mantenerse en la cima de la industria latina.