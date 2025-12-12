Gripe H3N2: estos son los focos de la enfermedad en el mundo y las medidas de la OMS. Crédito: Getty Images.

Mientras el mundo se prepara para recibir el 2026, un nuevo brote de la influenza estacional A, más conocida como gripe H3N2, amenaza con traer de vuelta medidas como el uso del tapabocas en algunos países.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la intensificación global del contagio está relacionada directamente con el inicio del invierno en el hemisferio norte.

Cabe recordar que este virus produce síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, articulares y de garganta, escalofríos, tos seca y sensación de cansancio, con la posibilidad de presentarse afecciones gastrointestinales, especialmente en niños.

¿Cuáles son los focos de la gripe H3N2 en el mundo?

Como se mencionó anteriormente, el brote de la gripe H3N2 es global, sin embargo, la mayor preocupación de los organismos de salud está relacionada con la detección de una variante genéticamente evolucionada, conocida como “subclase K”.

Esta variación ha mostrado una rápida aparición y propagación, con picos recientes, en lugares como Australia y Nueva Zelanda desde agosto de 2025. De igual manera, en la región del Pacífico Occidental se registra casi el 90 % de las detecciones recientes, según la OMS.

También se registra predominancia del virus en Estados Unidos y Canadá, así como en África, zonas del Mediterráneo Oriental y en Europa. Según la institución, se ha asociado el brote del virus con un aumento de la circulación del mismo en Brasil y Chile, entre otros países de América del Sur.

¿Cuál es el riesgo de la gripe H3N2 para Colombia?

El informe más reciente de la OMS señala que América del Sur está bajo vigilancia continua. En Colombia, particularmente, la actividad de la influenza A (H3N2) ha sido constante desde finales de septiembre de 2025, sin embargo, la variante más evolucionada (subclase K) no ha sido detectado en la región hasta principios de noviembre.

Las autoridades recomienda mantener la vigilancia dado que este tipo de virus de influenza son endémicos de las zonas tropicales, teniendo además el registro de personas afectadas en otros países de la región, para así evitar la llegada de subclase K.

¿Qué medidas está tomando la OMS y las autoridades ante la H3N2?

El organismo internacional destaca que las principales acciones frente a este brote consisten en reforzar la respuesta y preparación de los entes de salud pública.

En ese sentido, la OMS se dedica a la vigilancia global del virus y emite recomendaciones para la composición de una eventual vacuna para cada hemisferio. Entre otras medidas se ha recomendado el aislamiento de los pacientes y el cuidado con la difusión del virus.

De igual manera, se promueve la vacunación anual en grupos de riesgo, incluyendo personal de salud, además del fortalecimiento de medidas higiénicas como el lavado de manos y el autoaislamiento en caso de presentar síntomas.