Pipe Bueno y Cumbia Pedregal lanzan: “Dime Qué Me Hiciste”

El cantante colombiano Pipe Bueno y la agrupación mexicana Cumbia Pedregal presentan su nuevo sencillo “Dime Qué Me Hiciste”.

una propuesta que busca convertirse en el himno de las noches de despecho y romance.

La canción captura la intensidad de un recuerdo imposible de borrar: el olor, la piel y las ganas de repetir una experiencia que marcó profundamente.

Con una cumbia lenta y romántica, el tema refleja la mezcla de nostalgia, deseo y química.

Con frases como “Mi amor qué fue lo que me hiciste” y “Ay amor, me dejaste con tu olor, el perfume y tu sabor”, que resumen la esencia de una canción cargada de picardía y sentimiento.

La colaboración marca un encuentro sonoro entre el referente de la música regional colombiana y la nueva ola de la cumbia romántica mexicana, representada por Emilio, José Pablo y Luche Zepeda, integrantes de Cumbia Pedregal.

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En los últimos meses, Pipe Bueno ha consolidado su carrera con colaboraciones como “AMOR” junto a Luis Alfonso.

Además de interpretar el Himno Nacional de Colombia en el debut del país en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ampliando su proyección internacional.

“Dime Qué Me Hiciste” ya está disponible en todas las plataformas digitales y se perfila como uno de los lanzamientos más destacados de la temporada, llevando la música romántica a un nuevo nivel de conexión emocional.