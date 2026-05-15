Maluma presenta: “Loco x Volver”, el álbum que marca el regreso a sus raíces en Medellín

El cantante colombiano Maluma anunció el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, “Loco x Volver”.

Con 14 canciones y colaboraciones de artistas como Kany García, Beéle, Ryan Castro, Arcángel, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Grupo Frontera, el proyecto se convierte en el más íntimo y honesto de su carrera.

“Extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, expresó el artista.

Dejando claro que este álbum es un regreso a sus raíces y una forma de sanar tras años de desgaste en la industria.

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La portada del disco, una fotografía de Maluma de niño, resume el espíritu de este renacimiento.

El álbum recorre géneros como reggaetón, vallenato, salsa, merengue, dancehall y rap, construyendo un paisaje sonoro que refleja la versatilidad que ha caracterizado al artista desde sus inicios.

Una de las piezas más emotivas es “Con el Corazón”, grabada junto al fallecido Yeison Jiménez, como tributo a su amistad.

Este enfoque también se reflejó en la Met Gala 2026, donde Maluma rindió homenaje al pintor Fernando Botero con un diseño del colombiano Haider Ackermann, reafirmando su orgullo por sus raíces.

Con “Loco x Volver”, Maluma demuestra que volver no es fracasar, es valentía.

El álbum es un recordatorio de que detenerse y mirar atrás puede ser el camino más poderoso para reencontrarse con la esencia y comenzar de nuevo.