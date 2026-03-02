Mindefensa no descarta bombardeos contra Disidencias, ELN y Clan del Golfo en Antioquia

El comandante del Ejército Nacional, Roger Gómez, confirmó que se desplegó la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 en el departamento de Antioquia ante las confrontaciones armadas en los límites con Santander y el sur de Bolívar.

“Nosotros hemos desplegado en el Departamento de Antioquia una Fuerza de Despliegue Rápido, que es la Fuerza de Despliegue Rápido Número 7, frente a las confrontaciones que se han venido registrando, especialmente en límites entre Santander y Antioquia y sur de Bolívar, básicamente entre Yondó y Remedios, donde hemos tenido 50 familias desplazadas”, explicó el oficial.

El general agregó que ya se realizaron asaltos aéreos en la zona para mitigar el riesgo y evitar enfrentamientos entre estructuras que se disputan el control territorial por economías ilícitas. Confirmó además combates contra el GAO ELN y el GAO Clan del Golfo, y aseguró que continúan operaciones con tropas de la Primera, Segunda y Séptima División para garantizar el retorno seguro de las comunidades desplazadas.

Lea más: VIDEO Así fue el ataque contra helicóptero del Ejército en Bolívar: al menos 14 heridos

Posteriormente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que la persistencia de la violencia está ligada directamente a las economías ilegales.“Quiero agregar que mientras existan las economías ilegales, van a persistir estos grupos criminales. Mientras exista el queso, va a estar el ratón ahí. Entonces la clave no es solamente coger al ratón, es eliminar el queso”.

El ministro explicó que la estrategia contempla un 70% de acción unificada y 30% de acción armada, enfocada en sustituir economías ilícitas por legales para atacar el problema de manera estructural.

Le puede interesar: Alias “Arbey”, señalado como responsable del ataque con dron a helicóptero del Ejército en Bolívar

Además, dejó claro que el bombardeo es una capacidad contemplada dentro de las operaciones: “El bombardeo claro que está contemplado. Es una capacidad legítima, es una herramienta que da la Constitución y la ley bajo los protocolos que se han aprobado de aplicación del derecho internacional humanitario. Es un medio y un método legítimo y será necesario cuando lo consideremos así emplearlo para proteger la vida de los colombianos”.