Tras bombardeo contra el ELN Cúpula Militar llegó a Norte de Santander: esto se sabe

A través de su cuenta oficial, el comandante de las Fuerzas Militares confirmó que se dirige a la zona junto al alto mando para supervisar la ofensiva en curso.

“En este momento me dirijo, junto a la cúpula militar, al departamento de Norte de Santander, con el propósito de verificar en terreno el desarrollo de la operación militar en curso y fortalecer la conducción estratégica de las operaciones en el Catatumbo”, señaló.

El oficial agregó que la presencia del alto mando en terreno busca acompañar a las tropas y consolidar el control territorial en una de las regiones más críticas del país.

“Estaremos en territorio, acompañando a las tropas y reafirmando el compromiso firme e indeclinable de las Fuerzas Militares con la seguridad, la estabilización, el control militar territorial y la protección de la población civil”, indicó.

La visita se da tras la operación aérea y terrestre adelantada contra campamentos del ELN en zona rural del Catatumbo, que dejó varios integrantes de esa guerrilla muertos y un capturado, según reportes preliminares militares.

Desde la cúpula se insistió en que las operaciones continúan en la región fronteriza con Venezuela, donde se mantienen combates y acciones ofensivas contra estructuras del ELN y otras organizaciones armadas ilegales.

“La ofensiva continúa”, reiteró el comandante de las Fuerzas Militares.

