VIDEO Así fue el ataque contra helicóptero del Ejército en Bolívar: al menos 14 heridos

Un video difundido en redes muestra el instante en que un helicóptero del Ejército Nacional es atacado con un dron cargado con explosivos en la Serranía de San Lucas, en zona rural del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar.

En las imágenes se observa la aeronave en tierra, rodeada de varios uniformados, cuando el aparato aéreo no tripulado cae desde el cielo y explota a pocos metros del helicóptero. La detonación genera una fuerte onda que obliga a los soldados a dispersarse y buscar cobertura en el terreno.

De acuerdo con lo reportado, el ataque dejó al menos 14 soldados heridos, quienes fueron evacuados y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

El helicóptero apoyaba operaciones militares en la zona al momento del hostigamiento. Las Fuerzas Militares mantienen presencia en el sector mientras continúan las acciones contra esa estructura armada.

“Nuestras tropas del Ejército desplegadas en el sur de Bolívar, mantienen operaciones ofensivas sostenidas para golpear de manera directa a las estructuras armadas ilegales que pretenden intimidar a la población”, dijo el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López.