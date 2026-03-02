Alias “Arbey”, señalado como responsable del ataque con dron a helicóptero del Ejército en Bolívar

Información de inteligencia militar señala a alias “Arbey”, cabecilla de la subregión Sur Norte del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como el responsable del ataque con dron contra un helicóptero del Ejército Nacional en zona rural de Montecristo, sur de Bolívar.

Las nuevas imágenes del hecho muestran el momento en que la aeronave se encontraba en tierra adelantando labores de reposicionamiento y desembarque de tropas, cuando un artefacto lanzado desde un dron desciende y detona a pocos metros del helicóptero.

La explosión levanta una nube densa de polvo y tierra y obliga a los uniformados a dispersarse y buscar cobertura inmediata. El helicóptero permanece en el sitio mientras el personal en tierra intenta reagruparse tras el impacto.De acuerdo con la información conocida, en la acción habrían participado integrantes de la Compañía Tito Marín y del Frente Alfredo Gómez Quiñónez, estructuras adscritas a la subregión Sur Norte del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN.

El ataque dejó 14 militares heridos, quienes fueron evacuados y trasladados a centros asistenciales. Las operaciones continúan en el sector mientras se refuerzan las medidas frente al uso de drones con explosivos por parte de esa estructura armada.