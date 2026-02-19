División de Aviación Asalto Aéreo rediseña su esquema operacional en el marco del Plan Democracia

En Bogotá, la División de Aviación Asalto Aéreo llevó a cabo una reunión estratégica para rediseñar su esquema operacional aéreo y terrestre, en el marco del Plan Democracia, iniciativa con la que el Ejército Nacional busca garantizar la seguridad durante la jornada electoral en todo el país.

Durante la jornada, que reunió a comandantes de brigada, batallón y sargentos mayores asesores de Comando, se abordaron aspectos administrativos, presupuestales y logísticos, así como el análisis del ambiente operacional y el conocimiento de la amenaza en las distintas regiones del territorio nacional.

El rediseño operacional permitirá optimizar el empleo de las capacidades aéreas y terrestres, con el propósito de reforzar la seguridad en zonas urbanas y rurales. Según lo señalado en la reunión, la estrategia apunta a brindar garantías para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad.

La actividad, desarrollada en el Club Militar, inició con la participación de funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, quienes aportaron orientaciones en materia de Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, se realizaron capacitaciones para la prevención y la seguridad operacional de las tripulaciones y tropas en tierra.

El encuentro contó con la presencia del jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército, general Walther Adrián Giraldo Jiménez, y fue presidido por el comandante de la División, general Alberto Padilla Cepeda. También participó el comandante del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, general Alex Jefferson Mena Mena.