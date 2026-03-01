David González tras la victoria : “Ahora sí estamos definitivamente listos para pelear por todo”

El 0-3 en Valledupar de América no solo dejó tres puntos. Parael equipo vallecaucano significó consolidar un objetivo trazado puertas adentro y ganar confianza en un tramo determinante del semestre.

El técnico David González fue claro en conferencia: “Nos trazamos un pequeño objetivo de tres partidos. Este era el segundo. Es una plaza difícil, en un horario difícil y lo supimos sortear de muy buena forma”.

El entrenador valoró, además, la posibilidad de dosificar cargas pensando en el duelo internacional del jueves. “Pudimos quitarle minutos a algunos jugadores, cuidar algunos para el partido del jueves. Definitivamente es un envión anímico importante”.

Un equipo que se siente completo

Con la oficialización de Tomás Ángel , el DT aseguró que el plantel quedó armado según su idea. “La llegada de Tomás no es sorpresa, era algo que veníamos trabajando. Nos va a dar continuidad en el circuito de juego, goles, presión sin balón”, explicó.

Y lanzó una frase contundente: “ Ahora sí estamos definitivamente listos para pelear por todo lo que venga, siempre con la intención de ganar ante cualquier rival”.

Sobre el próximo duelo ante Atlético Bucaramanga, González mostró respeto: “Es un gran rival, muy regular en los últimos años, con jugadores experimentados. Lo respetamos, pero sabemos lo que nos jugamos y nuestro objetivo es ganar y pasar a la fase de grupos”.

Fortaleza ofensiva y jerarquía recuperada

Ante los cuestionamientos iniciales por una supuesta falta de gol, el entrenador defendió el proceso. Recordó que desde la primera fecha —con el 3-0 ante Internacional— el equipo mostró capacidad ofensiva.

“Sabíamos del potencial que teníamos. Con la llegada de Daniel y ahora de Tomás se abrió un abanico de posibilidades. Ahora verdaderamente estamos completos”, afirmó.

Además, destacó la profundidad del plantel para afrontar expulsiones o lesiones: “Los muchachos que están esperando pueden estar igual o hasta mejor. Eso nos da confianza hacia adelante”.

Jean Paulo: competencia sana y respaldo masivo

El arquero brasileño Jean Paulo Fernandes también tomó la palabra y resaltó la competencia interna en el arco americano. “Es bueno que tengamos esa competencia, pero amistosa. Sea quien sea que esté en el arco, es para ayudar a América”, aseguró.

El guardameta, además, se mostró agradecido por el cariño de la afición: “Tengo solo tres partidos acá y ya siento mucho cariño de la gente. Ojalá podamos seguir dando alegría”.

Sobre el acompañamiento en Valledupar, fue enfático: “Nuestra hinchada siempre está presente. Nos motiva aún más en la cancha para salir adelante y conseguir el resultado”.

Con autoridad en el marcador, plantel reforzado y confianza en alza, América cerró la noche con un mensaje claro: el objetivo no es solo competir, sino ir por todo en Liga y en el plano internacional.