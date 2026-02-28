“Feliz de representar a mi gente”: Javier Reyes, en su debut en UFC, venció por TKO a Douglas Silva

Este sábado, 28 de febrero, Javier Reyes puso la bandera colombiana en lo más alto del deporte de combate tras vencer, por knockout técnico al brasileño Douglas Silva en su debut en la Ultimate Fighting Championship (UFC), máxima compañía de artes marciales mixtas del mundo.

Javier Reyes en su debut en la UFC. Foto: Getty Images.

La victoria de Javier ‘Blair’ Reyes

Y es que para el bogotano, en la UFC, se está empezando a volver costumbre no dejar pasar a sus rivales del primer round.

En la pelea que le valió el contrato con la compañía, que fue en la Dana White Contender Series, competencia promovida por el presidente y dueño de la UFC, ‘Blair’ venció al estadounidense en poco más de un minuto.

Ahora, en su debut en la Ultimate Fighting Championship, Reyes venció al brasileño Douglas Silva al filo de los 5 minutos del primer round (combate de tres asaltos) cuando lo tomó desde la espalda y con ‘martillazos’ y volados lo sacó por TKO.

Javier Reyes en su debut en la UFC. Foto: Getty Images.

La remontada

Ahora, Reyes durante el primer round alcanzó estar abajo en los números de los jueces e, incluso, cerca de perder por KO, pues Silva le conectó dos puños directos que por poco lo noquean .

A pesar de eso, el bogotano manejó la estrategia y lo finalizó al filo del cierre del primer asalto de la pelea, pues lo llevó a la lona y con combinaciones de Ground and Pound, ‘martillazos’ y codazos, ‘Blair’ se quedó con la victoria en su debut.

Javier Reyes en su debut en la UFC. Foto: Getty Images.

Las declaraciones de Javier Reyes tras la pelea:

Al finalizar el combate, Reyes no ocultó su patriotismo e hizo un llamado a todos los colombianos para no parar de soñar.

“Estoy feliz de representar a mi gente. Hoy no soy solo yo, hoy quiero dar un ejemplo y un mensaje a Colombia de que solo soy un soñador que nunca se rindió, así que si yo pude, ustedes también pueden hacerlo colombianos ”, dijo.

Y agregó: “Para mí esto es solo el primer paso, quiero ascender bastante y posicionarme bien en la UFC, ya me dieron el chance. Les dedico este triunfo a ustedes, a los colombianos. Este colombiano hará historia”.

Vea el KO técnico con el que Javier Reyes ganó en su debut en la UFC:

Javier Reyes en su debut en la UFC. Foto: Getty Images.

