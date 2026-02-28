Posiciones Sudamericano femenino Sub-20: Colombia pierde con Argentina y deja clasificación en vilo

Colombia fue goleada 3-0 por Argentina en el Sudamericano Femenino Sub-20 / Twitter: @Argentina

La Selección Colombia femenina Sub-20 cerró su participación en el hexagonal final del Sudamericano de la categoría, que se celebra en Paraguay, con una dolorosa goleada 0-3 frente a Argentina.

El equipo de Carlos Paniagua dependía de sí mismo y aseguraba su clasificación al Mundial de Polonia, el cual se celebrará este año, con un empate; no obstante, en la segunda parte se le vino encima el rival.

Las argentinas lograron la victoria con un doblete de Mercedes Diz, a los 83 y a los 90+2 minutos; mientras que Denise García había abierto el marcador al minuto 71.

Argentina, con el triunfo, su segundo en esta instancia del torneo, llegó a 7 puntos y desplazó a Colombia, que se ubica en la cuarta casilla, gracias a la goleada de Ecuador, 5-1 sobre Paraguay.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua irá al Mundial, siempre y cuando Venezuela no derrote a Brasil en el último partido de la fecha; de lo contrario, quedará eliminado del certamen.

Posiciones del Hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20