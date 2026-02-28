Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 mar 2026 Actualizado 00:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Selección Colombia

Posiciones Sudamericano femenino Sub-20: Colombia pierde con Argentina y deja clasificación en vilo

El equipo de Carlos Paniagua no pudo asegurar su clasificación al Mundial de Polonia.

Colombia fue goleada 3-0 por Argentina en el Sudamericano Femenino Sub-20 / Twitter: @Argentina

Colombia fue goleada 3-0 por Argentina en el Sudamericano Femenino Sub-20 / Twitter: @Argentina

La Selección Colombia femenina Sub-20 cerró su participación en el hexagonal final del Sudamericano de la categoría, que se celebra en Paraguay, con una dolorosa goleada 0-3 frente a Argentina.

El equipo de Carlos Paniagua dependía de sí mismo y aseguraba su clasificación al Mundial de Polonia, el cual se celebrará este año, con un empate; no obstante, en la segunda parte se le vino encima el rival.

Las argentinas lograron la victoria con un doblete de Mercedes Diz, a los 83 y a los 90+2 minutos; mientras que Denise García había abierto el marcador al minuto 71.

Argentina, con el triunfo, su segundo en esta instancia del torneo, llegó a 7 puntos y desplazó a Colombia, que se ubica en la cuarta casilla, gracias a la goleada de Ecuador, 5-1 sobre Paraguay.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua irá al Mundial, siempre y cuando Venezuela no derrote a Brasil en el último partido de la fecha; de lo contrario, quedará eliminado del certamen.

Posiciones del Hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20

Pos.EquipoPtsDif
1Ecuador11+6
2Brasil10+7
3Argentina7+2
4Colombia4-3
5Paraguay4-8
6Venezuela2-4
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir