Posiciones Sudamericano femenino Sub-20: Colombia pierde con Argentina y deja clasificación en vilo
El equipo de Carlos Paniagua no pudo asegurar su clasificación al Mundial de Polonia.
La Selección Colombia femenina Sub-20 cerró su participación en el hexagonal final del Sudamericano de la categoría, que se celebra en Paraguay, con una dolorosa goleada 0-3 frente a Argentina.
El equipo de Carlos Paniagua dependía de sí mismo y aseguraba su clasificación al Mundial de Polonia, el cual se celebrará este año, con un empate; no obstante, en la segunda parte se le vino encima el rival.
Las argentinas lograron la victoria con un doblete de Mercedes Diz, a los 83 y a los 90+2 minutos; mientras que Denise García había abierto el marcador al minuto 71.
Argentina, con el triunfo, su segundo en esta instancia del torneo, llegó a 7 puntos y desplazó a Colombia, que se ubica en la cuarta casilla, gracias a la goleada de Ecuador, 5-1 sobre Paraguay.
El equipo dirigido por Carlos Paniagua irá al Mundial, siempre y cuando Venezuela no derrote a Brasil en el último partido de la fecha; de lo contrario, quedará eliminado del certamen.
Posiciones del Hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20
|Pos.
|Equipo
|Pts
|Dif
|1
|Ecuador
|11
|+6
|2
|Brasil
|10
|+7
|3
|Argentina
|7
|+2
|4
|Colombia
|4
|-3
|5
|Paraguay
|4
|-8
|6
|Venezuela
|2
|-4
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...