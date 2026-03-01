Video: David Alonso sufrió un fuerte accidente en la primera carrera de la temporada de Moto2

David Alonso durante su debut en la temporada 2026 del campeonato mundial de Moto2. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images) / Mirco Lazzari gp

David Alonso tuvo un mal debut en la temporada 2026 del campeonato mundial de Moto2, el piloto colombiano abandonó la primera carrera del año, luego de sufrir un espeluznante accidente en el inicio del Gran Premio de Tailandia.

Durante el cuarto giro del Circuito Internacional de Chang se presentó la caída de Alonso, quien perdió el control de su moto, yendo al piso y siendo impactado inicialmente por una moto en su espalda, que también fue al piso, y posterior a ello chocar con la moto que se encontraba por delante.

La motocicleta de David Alonso sufrió graves daños; mientras que las alarmas se encendieron al ver al piloto colombiano tendido sobre la pista e inmóvil, siendo socorrido por un piloto contrario.

David Alonso, fuera de peligro

Una vez terminada la carrera, su equipo, el Aspar Team, informó a través de un comunicado que Alonso se encuentra estable y sin fracturas, a pesar del fuerte susto. “Los controles médicos no muestran ninguna fractura. David Alonso está fuerte y volverá con más fuerza. Gracias por vuestro apoyo”.

El abandono se dio cuando el piloto colombiano marchaba séptimo, luego de haber partido décimo en el Gran Premio de Tailiandia. Finalmente la carrera fue dominada por pilotos españoles, quienes ocuparon las cuatro primeras plazas.

El ganador de la jornada y líder del campeonato mundial de Moto2 es Manuel González; Izan Guevara terminó segundo; Daniel Holgado, compañero de Alonso, terminó tercero; mientras que Iván Ortolá ocupó la cuarta plaza.

La segunda carrera de la temporada se disputará entre el 20 y 22 de marzo, dando un tiempo a la recuperación del colombiano. El Gran Premio siguiente será el Grand Prix de Brasil.