Tabla histórica de goleadores colombianos: la enorme diferencia que Dayro Moreno ya le saca a Falcao / Colprensa

Dayro Moreno continúa imparable en el fútbol colombiano. El delantero tolimense anotó en el triunfo 3-0 del Once Caldas sobre Boyacá Chicó en la novena jornada de la Liga 2026-I y con ello se convirtió en el máximo goleador en la historia del cuadro manizaleño.

Con el tanto marcado desde el punto penal, Dayro llegó a 172 anotaciones, superando así las 171 conseguidas por Sergio Galván Rey en la primera década de los años 2000. Curiosamente, a este mismo jugador le arrebató el título de máximo goleador de la Liga Colombiana en 2024.

La cuenta de Moreno Galindo suma también en el conteo de goleadores colombianos. Aunque comanda el listado sin mayores opositores, cada vez le saca más diferencias a Radamel Falcao García, su más directo perseguidor y quien se encuentra actualmente lesionado.

En este orden de ideas, el nacido en Chicoral, Tolima, cuenta ya con 379 anotaciones en su carrera deportiva, sacándole 22 de diferencia al ‘Tigre’ y 34 respecto a Carlos Bacca, quien está superando una lesión del Tendón de Aquiles.

Así va la tabla de goleadores históricos colombianos

Pos. Jugador Goles Estado 1 Dayro Moreno 379 Vigente 2 Radamel Falcao 357 Vigente 3 Víctor Hugo Aristizábal 346 Retirado 4 Carlos Bacca 345 Vigente 5 Juan Pablo Ángel 291 Retirado

Falcao podría recortar distancias a partir del próximo miércoles 4 de marzo, cuando lidere a Millonarios en su visita a Atlético Nacional por la fase previa de Copa Sudamericana. Entretanto, Dayro Moreno voverá a tener acción en Once Caldas el próximo viernes 6 de marzo ante Deportivo Cali, por la fecha 10 de la Liga Colombiana

