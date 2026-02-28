Tabla histórica de goleadores colombianos: la enorme diferencia que Dayro Moreno ya le saca a Falcao
El goleador tolimense sigue sacando una diferencia considerable respecto al Tigre.
Dayro Moreno continúa imparable en el fútbol colombiano. El delantero tolimense anotó en el triunfo 3-0 del Once Caldas sobre Boyacá Chicó en la novena jornada de la Liga 2026-I y con ello se convirtió en el máximo goleador en la historia del cuadro manizaleño.
REVIVA ACÁ EL DUELO ENTRE ONCE CALDAS Y CHICÓ EN LIGA COLOMBIANA
Con el tanto marcado desde el punto penal, Dayro llegó a 172 anotaciones, superando así las 171 conseguidas por Sergio Galván Rey en la primera década de los años 2000. Curiosamente, a este mismo jugador le arrebató el título de máximo goleador de la Liga Colombiana en 2024.
La cuenta de Moreno Galindo suma también en el conteo de goleadores colombianos. Aunque comanda el listado sin mayores opositores, cada vez le saca más diferencias a Radamel Falcao García, su más directo perseguidor y quien se encuentra actualmente lesionado.
En este orden de ideas, el nacido en Chicoral, Tolima, cuenta ya con 379 anotaciones en su carrera deportiva, sacándole 22 de diferencia al ‘Tigre’ y 34 respecto a Carlos Bacca, quien está superando una lesión del Tendón de Aquiles.
Le puede interesar: Sorpresiva respuesta de Hernan Darío Herrera a las críticas de hinchas del Once Caldas en Palogrande
Así va la tabla de goleadores históricos colombianos
|Pos.
|Jugador
|Goles
|Estado
|1
|Dayro Moreno
|379
|Vigente
|2
|Radamel Falcao
|357
|Vigente
|3
|Víctor Hugo Aristizábal
|346
|Retirado
|4
|Carlos Bacca
|345
|Vigente
|5
|Juan Pablo Ángel
|291
|Retirado
Falcao podría recortar distancias a partir del próximo miércoles 4 de marzo, cuando lidere a Millonarios en su visita a Atlético Nacional por la fase previa de Copa Sudamericana. Entretanto, Dayro Moreno voverá a tener acción en Once Caldas el próximo viernes 6 de marzo ante Deportivo Cali, por la fecha 10 de la Liga Colombiana
Lea también acá: Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así va tras Once Caldas vs. Chicó
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...