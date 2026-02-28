Dayro Moreno ahora es el máximo goleador en la historia del Once Caldas: ¿cuántas anotaciones lleva?
El experimentado delantero cerró con un penalti la goleada del cuadro albo sobre Boyacá Chicó en Liga.
¡Dayro Moreno continúa batiendo récords! El experimentado delantero se consolidó como el máximo goleador en la historia del Once Caldas, luego de marcar ante Boyacá Chicó su tanto número 172 con la casaca del cuadro albo.
La inolvidable anotación se produjo el pasado 28 de febrero, una fecha que quedará para la historia, en el mismísimo Estadio Palogrande.
REVIVA ACÁ EL DUELO ENTRE ONCE CALDAS Y CHICÓ EN LA LIGA COLOMBIANA
En tiempo de reposición, Michael Barrios sufrió una clara infracción dentro del área, la cual fue sancionada como penal. Dayro se hizo cargo y, como siempre, engañó al arquero rival para sellar el 3-0 definitivo. Tras esto, el tolimense corrió hasta la tribuna popular del cuadro caldense y una vez allí le pusieron tanto una corona como la capa que lo certifican como el “rey del gol”. Después, el goleador agradeció a la gente por los vitoreos y rompió en llanto.
Moreno Galindo supera entonces a Sergio Galván Rey (171), recordado atacante argentino a quien también le arrebató el título de maximo anotador en la historia de la Liga Colombiana.
Máximos goleadores en la historia del Once Caldas
|Pos.
|Jugador
|Goles
|Partidos
|1.
|Dayro Moreno
|172
|425
|2.
|Sergio Galván Rey
|171
|377
|3.
|Arnulfo Valentierra
|154
|481
|4.
|Osvaldo Galarza
|79
|180
|5.
|Osvaldo Omar Pérez
|74
|145
¿Cuál es el próximo récord por el que va Dayro en Once Caldas?
La siguiente gran marca por la que luchará Dayro Moreno será la de mayor cantidad de partidos disputados con el Once Caldas. Por ahora suma 425, estando a tan solo uno Robeiro Fernando Moreno (426), quien ocupa el tercer lugar de la clasificación. Más adelante se encuentra Arnulfo Valentierra con 481 y el líder del conteo es el guardameta Juan Carlos Henao con 612.
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...